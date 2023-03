OL : Jean-Michel Aulas dévoile sa plus grande peur pour Lyon

Le président de l'Olympique Lyonnais a porté le club et ses ambitions pendant plus de 30 ans et ne veut pas que tout s'effondre.

Grand artisan de la domination de l'Olympique Lyonnais au sein du football français dans les années 2000, Jean-Michel Aulas assiste de manière impuissante au retour dans le rang de son club depuis maintenant trois saisons. L'OL n'y arrive plus et ne parvient pas à renouer avec la course au podium et à la qualification pour la Ligue des champions.

"Cela me hante"

Les Gones ont même connu un début de saison assez compliqué en devant se contenter de végéter dans le milieu de tableau alors que cette saison, quatre équipes descendent en deuxième division. Petit à petit, l'OL perd du terrain et certains craignaient qu'il arrive à Lyon la même chose qui est arrivée à Bordeaux et à Saint-Etienne, à savoir une relégation en Ligue 2.

Dans une interview accordée à Libération, Jean-Michel Aulas a révélé sa plus grande peur concernant l'OL : "Au début de la saison, quand j’ai vu qu’on était à autant de points de la deuxième place que du premier des quatre relégables : j’ai tout envisagé. Ça me hante. La pire des choses, dans le football, c’est de descendre en deuxième division".

" L’OL ne connaît pas d’affaissement"

Pas sur le plan de l’image, mais sur le plan économique. C’est une catastrophe. Quand on est allé gagner à Angers (25e journée de Ligue 1), ça faisait 38 points. Dans le temps, on affirmait qu’avec 38 ou 40 points, on était sûr du maintien. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Tout le monde a répondu : il ne va pas bien le président. Mais oui ! C’est l’aléa du foot et ça guette tout le monde", a ajouté Jean-Michel Aulas.

Le président de l'Olympique Lyonnais a toutefois refusé de dire que son club est actuellement en perte de vitesse, ou sur la pente descendante, avec les récents résultats : "L’OL ne connaît pas d’affaissement, ce n’est pas vrai. Et puis j’aimerais tellement sortir par la porte du dessus que je n’imagine de déclassement. Mais j’en ai peur, bien sûr.

Jean-Michel Aulas en a profité pour envoyer un message aux supporters de l'Olympique Lyonnais : "Les supporters ? Ils devraient être des représentants du personnel. […] J’ai pensé qu’il fallait leur donner plus de pouvoir. On ne l’a pas fait et c’est un regret. On a un niveau de compréhension et de dialogue, je ne vais pas dire social, mais de supporterisme, qui est bien supérieur à tous les autres clubs".