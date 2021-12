OL : Jean-Michel Aulas conforte Peter Bosz

Lyon a encore affiché ses limites ce mercredi soir en ne parvenant pas à faire mieux qu'un match nul face à Metz (1-1), pour sa dernière de l'année 2021. À la trêve hivernale, les Gones pointent à une très décevante 14ème place en Ligue 1, très loin de leurs standards habituels et des objectifs fixés en début de saison. Arrivé l'été dernier à Lyon, Peter Bosz a profité de la fin de cette phase aller pour faire le bilan de ses six premiers mois en conférence de presse d'après match.

Peter Bosz reconnaît les lacunes de l'OL

"Ce n'est pas bon. Quand on voit la saison jusque-là, il faut dire, le début de saison a été très difficile. Nous avons eu ensuite une période un peu meilleure. A chaque fois qu'on avait l'occasion de se rapprocher du podium en gagnant un match, le résultat n'était pas là. Les dernières semaines ont été difficiles de nouveau, dans beaucoup de domaines. Finalement, les cinq-six premiers mois, ce n'est pas ce qu'il faut. Nous allons travailler sur certaines choses, bien sûr", a analysé Peter Bosz.

Bosz estime que "les gens dans les stades ont changé depuis le Covid-19"

Face aux Grenats, l'OL n'a pas su prendre les trois points : une déception. "C'est un résultat qui n'est pas bon. Tout le monde a vu que la seconde période était beaucoup mieux après une première mi-temps très difficile. Nous avions beaucoup de possession, mais nous n'étions pas dangereux. En jouant comme ça, nous aurions pu jouer deux ou trois heures et nous n'aurions pas marqué. Il fallait changer quelque chose. Nous avons alors choisi de changer trois joueurs dont deux qui étaient avertis. Nous avons aussi changé de système en évoluant après la mi-temps avec deux vrais ailiers. Je pense que c'était beaucoup mieux", a ainsi analysé l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen.

Critiqué par une partie des supporters, Peter Bosz peut-il craindre pour sa place sur le banc ? Que l'Allemand se rassure, son président Jean-Michel Aulas compte encore sur lui. "Il n'y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu'à fin février. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le championnat et peut-être la coupe. (...) Peter est un très, très bon coach. Il continue de correspondre au profil du coach que l'on souhaite à l'OL. On est très en retard en Ligue 1, mais ce n'est pas rédhibitoire", a d'abord expliqué le dirigeant rhodanien pour L'Equipe. "On risque simplement de faire plus mal en cédant à la mode de changer de coach. Donc, il va rester. Jusqu'à la fin, j'espère", a-t-il ajouté.