OL - Garcia : "Une piètre première période"

L'entraîneur lyonnais a reconnu que ses joueurs n'étaient pas bien rentrés dans leur match à Reims, avec à l'arrivée un nul décevant (1-1).

Longtemps derrière au tableau d'affichage, les Lyonnais ont arraché l'égalisation et le match nul dans les arrêts de jeu à Reims, grâce à Tino Kadewere (1-1). Deux points de perdus en route, ce dont pourraient profiter le PSG et Lille dans la course au titre.

"Ce résultat sanctionne notre piètre première période. En deuxième, on a été à notre niveau, on a évolué en équipe. Ce fut à sens unique. J'aurais aimé qu'on égalise un peu plus tôt car je pense qu'on pouvait l'emporter mais ils ont aussi un excellent gardien", a réagi Rudi Garcia après la rencontre.

"Nous avons joué quarante-cinq minutes et ce n'était pas suffisant. Et, franchement, j'ai changé 3 joueurs à la mi-temps mais j'aurais pu les changer tous. Il y a eu bien trop d'écart entre les deux périodes.

"On a perdu beaucoup trop de ballons devant la défense, ce qui fait que nous n'avons jamais terminé nos actions par des passes, des corners ou des tirs, sauf une fois, où De Sciglio frappe et Houssem Aouar a failli marquer à la reprise. On a subi aussi leurs attaques rapides.

"On a, en plus, été mauvais dans notre récupération collective de la balle. L'équipe était plus équilibrée en deuxième. Ce n'était ni tactique, ni technique mais plutôt une question d'envie et de détermination."

Le technicien espère que ce premier acte manqué ne se reproduira plus et que ses ouailles apprendront de leurs erreurs. "Il faut que ça nous serve de leçon à l'avenir. On doit être capables de lâcher les chevaux et d'être surmotivés tout le temps. C'est bizarre. Est-ce que l'enjeu a pesé ? Je n'en sais rien. J'en discuterai avec les joueurs."

Il n'a pas pour autant blâmé certains d'entre eux, parmi lesquels Rayan Cherki, aligné d'entrée et peu convaincant sur la pelouse d'Auguste Delaune. "Je ne regrette pas mes choix car Rayan méritait de jouer d'entrée et Tino (Kadewere) ne s'était pas entraîné, sauf les deux derniers jours.

"Ce résultat, on l'a fait ensemble, il n'y a rien à dire. On espérait être 1ers et on attendra de voir ce que feront les candidats directs. On ne peut plus rien faire, en tout cas.

"Il reste encore 9 matches, donc 27 points possibles. Tout est encore ouvert et possible", a-t-il enfin conclu.