OL, Garcia : "Si on gagne tout sera encore possible"

Rudi Garcia, le coach lyonnais, est certain que la saison peut encore être réussie pour sa formation.

L’Olympique Lyonnais a perdu gros la semaine dernière en s’inclinant lors du choc contre le LOSC. Les Gones se retrouvent désormais à six points de la première place et aussi à quatre points de la troisième. Le titre parait difficile d’accès, et même la qualification pour la Ligue des Champions parait compromise.

La situation délicate, mais les Rhodaniens ne baissent pas les bras. Cela s’est vérifié ce vendredi lors de la conférence de presse précédant le match du week-end contre Monaco. L’entraineur Rudi Garcia et son capitaine Anthony Lopes sont convaincus qu’il est toujours possible d’atteindre les objectifs fixés, pour peu que ce rendez-vous face aux Monégasques soit bien négocié.

« Je n’ai aucun doute sur l’état d’esprit de l’équipe, a assuré Garcia pour commencer. On se doit de tout mettre en œuvre, c’est pour ça que dès la reprise de l’entraînement, j’ai voulu leur montrer comme une évidence, que si on gagnait ce match dimanche contre Monaco, tout est encore possible. Maintenant, il faut plus le dire, il faut le faire ».

« Etre revanchards envers nous-mêmes »

Des propos forts et qui ont donc trouvé écho chez son gardien : « Le plus important c’est d’éviter tout ce qui peut se dire à droite à gauche, a indiqué Lopes. Non, on n’est pas loin du podium. On est à 4 points, on joue le 3ème dimanche et si on gagne on revient à 1 point et il reste 3 matchs derrière. Il faut tout donner pour gagner dimanche. Le groupe on sait qu’on est capable de faire des choses extraordinaires. Maintenant il faut le montrer sur le terrain et pendant 95 minutes même si on va jouer face à une bonne équipe comme Monaco. On va être revanchard envers nous même dans un premier temps ».

Le revers à domicile contre les Dogues aurait pu plomber le moral des Lyonnais, mais ce n’est pas le cas. Garcia affirme même que le moral reste intact et que tout le monde est focalisé sur la suite. « On a fait une très bonne semaine comme je l’avais demandé aux garçons. Concentration maximale, implication maximale, on a fait une très bonne semaine d’entraînement. J’espère que ça projette un excellent match dimanche puisqu’il faut à tout prix gagner (...) Il faut garder le cap et gagner à Monaco, tout est encore possible mais il faut gagner dimanche. Il a fallu montrer aux joueurs que tout est encore possible ».

Pour signer un bon résultat contre l’ASM, l’OL doit toutefois gommer impérativement ses lacunes, et cette propension à connaitre des moments de flottement au cours d’une rencontre. Garcia en convient tout à fait : « Il y a eu des matchs où on a fait une bonne première et un relâchement en deuxième, parfois c’était l’inverse. Il faut être plus constant, plus régulier et je trouve que c’est souvent de l’ordre psychologique. Le plan de jeu ne change pas à la pause mais on change notre jeu… Tout le monde doit s’améliorer là-dessus dans la recherche de la solution. On saura dimanche si on l’a trouvé ou si c’est quelque chose qui nous pénalise. »