OL - Florian Maurice sur Ferland Mendy : "On aurait voulu le garder"

Le latéral gauche de l'OL s'est engagé en faveur du Real Madrid pour la somme de 48 millions d'euros. Logique, selon celui qui était allé le dénicher.

Recruté pour un peu plus de 4 millions d'euros au Havre, pensionnaire de , en 2017, Ferland Mendy est aujourd'hui un international français appartenant au . Une progression fulgurante, qui s'explique par une étape importante dans sa jeune carrière : l'Olympique Lyonnais, un club au sein duquel il n'a cessé de progresser. À tel point que la Maison Blanche, entraînée par un certain Zinédine Zidane, n'a pas hésité à débourser 48 millions d'euros.

Plus de 40 millions d'euros de bénéfice, pour un seul joueur et ce en un laps de temps si réduit, c'est une opération financière de haute volée que vient de réaliser le récent troisième du championnat de , habitué à vendre ses meilleurs éléments aux plus grands clubs du continent. De quoi satisfaire Florian Maurice, le responsable du recrutement de l'OL, pas peu fier de la trajectoire d'un joueur déniché en .

"Si Ferland avait été mauvais, le Real ne l’aurait pas pris"

"C’est un garçon qui sait s’adapter. Quand on l’a rencontré la première fois, il était avec son avocat et sa sœur. On lui a dit : "chez nous tu auras de la concurrence, ce sera dur !" Il a répondu : "non, mais je viens, je n’ai pas peur, je suis prêt". Il avait déjà cette assurance", a expliqué le principal intéressé, dans un entretien accordé au journal local Le Progrès, avant d'évoquer la somme importante déboursée par le club espagnol.







"Le marché s’est envolé. Mais on n’a rien fixé. Hernandez est parti à 80 millions au Bayern, Benjamin Mendy très cher aussi (57) à City. Alors le Real fait son équipe et met les moyens. Jean-Michel Aulas connaît bien Florentino Perez. Mais si Ferland avait été mauvais, le Real ne l’aurait pas pris. On aurait voulu le garder, mais c’est super pour lui, et ça valorise notre OL. C’est à nous de poursuivre", a ensuite ajouté Florian Maurice. En plus de Ferland Mendy, d'autres joueurs à la valeur marchande élevée pourraient quitter le club cet été. Tanguy Ndombélé, Nabil Fekir ou encore Moussa Dembélé, qui sera le prochain à faire ses valises ​?