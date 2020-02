OL - Dembélé : "Nous n'avons pas d'appréhension"

L'attaquant lyonnais était présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de défier la Juventus en 8e de finale de Ligue des champions.

C'est à l'un des favoris de cette que l'Olympique Lyonnais s'apprête à faire face mercredi au Groupama Stadium, en 8e de finale aller de la compétition. Mais Moussa Dembélé assure que lui et ses coéquipiers abordent le rendez-vous avec Cristiano Ronaldo et consorts sans crainte.

"Nous n'avons pas d'appréhension même si la juventus est un grand club, a-t-il affirmé ce mardi en conférence de presse. Nous sommes concentrés à 100% pour réaliser un grand match. La saison n'a pas toujours été facile mais la Ligue des champions est une autre compétition. On est très concentré, et on compte faire un bon match."

Le buteur rhodanien a également évoqué son état physique, lui qui est sorti juste avant le coup d'envoi vendredi dernier à Metz : "Physiquement je me sens bien. J'essaye de faire le plus possible, avant ou après les séances. Pour l'instant, ça me réussit bien."

Enfin, Dembélé a souligné l'importance que pouvait avoir Houssem Aouar dans ce genre de rencontres, lui qui s'est montré décisif à de nombreuses reprises pour son équipe cette saison. "On connaît tous les qualités d'Houssem Aouar. C'est un grand joueur, qui nous fait énormément de bien. On est très contents de l'avoir avec nous. Il va tout faire pour faire un gros match demain (mercredi)."