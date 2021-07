OL - Dembélé : "Je n'ai jamais dit que je voulais partir"

De retour à Lyon, Moussa Dembélé assure vouloir y rester pour obtenir un maximum de temps de jeu sous les ordres de Peter Bosz.

Sept petits matchs, aucun but inscrit... Moussa Dembélé ne laissera malheureusement pas un souvenir impérissable aux supporters de l'Atlético Madrid, où il était prêté par Lyon lors de la deuxième partie de saison dernière.

Sacré champion d'Espagne malgré tout avec les Colchoneros, l'international espoirs est de retour sur les bords du Rhône, où le contexte a bien changé avec l'arrivée de Peter Bosz à la place de Rudi Garcia et un groupe de joueurs qui a légèrement évolué.

Sous contrat pour encore deux saisons, l'intéressé a même assuré vouloir rester au club la saison prochaine, avec l'ambition de s'y imposer une bonne fois pour toutes. "Je n'ai jamais dit que je voulais partir. Je m'entends bien avec le coach et mes coéquipiers, ça n'a pas changé depuis mon premier jour à l'OL. J'espère que ça continuera comme ça", a-t-il affirmé samedi lors d'une conférence de presse.

"Sur les rumeurs de départ? C'était faux. Je l'ai dit, c'est bon et on passe à autre chose." Après Fulham, le Celtic Glasgow, Lyon et donc l'Atlético, l'attaquant tricolore n'a donc pas l'intention de partir à la découverte d'un cinquième club dès cet été.

Il était même titulaire samedi à la pointe de l'attaque aux côtés de Rayan Cherki et Karl Toko Ekambi, pour le match amical contre Wolfsburg, largement remporté par les Gones sur le score de 4 buts à 1. Une rencontre dont il a profité pour retrouver le chemin des filets.

Recruté pour un peu plus de 20 millions d'euros à l'été 2018 en provenance du championnat écossais, Dembélé pourrait bien redevenir une arme majeure du secteur offensif rhodanien pour la saison qui s'annonce, encore plus après le départ de Memphis Depay vers Barcelone, laissant vacante une place centrale dans l'animation offensive.

D'autant qu'après deux saisons sans qualification en Ligue des champions, Lyon va forcément nourrir des ambitions plus élevées cette année, à commencer par un retour sur le podium de la Ligue 1, et pourquoi pas un parcours en Europa League. Une saison qui débutera officiellement le 8 août prochain avec la première journée de Ligue 1, au Parc OL contre Brest.