OL, coup dur pour les Gones avant le PSG

Paris Saint-Germain vs Lyon

Mauvaise nouvelle pour l’OL en vue du choc contre le PSG.

L’Olympique Lyonnais va croiser les crampons avec le Paris Saint-Germain dimanche prochain à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Un choc au sommet du championnat français qui s’annonce déjà avec des couacs notamment du côté lyonnais. Le club rhodanien vient, en effet, d’enregistrer ce mardi, une mauvaise nouvelle en vue du match contre son homologue parisien.

L’OL privé de ses supporters contre le PSG

5e de Ligue 1, l’OL (25 pts) réalise un sans-faute depuis fin septembre. Depuis sa défaite contre l’OM le 22 septembre dernier (2-3), le club du Rhône n’a plus perdu en championnat et compte 6 victoires et 3 nuls sur cette période. A présent, l’Olympique Lyonnais qui compte quatre points de moins que le 3e, Monaco (29 pts) vise le podium. Pour cela, il faudra passer l’obstacle PSG (1er, 34 pts) dimanche prochain. Problème, les hommes de Pierre Sage n’auront pas toutes leurs armes au Parc des Princes lors de ce choc.

L'article continue ci-dessous

En effet, l’Olympique Lyonnais ne pourra pas compter sur ses supporters contre le Paris Saint-Germain. Ces derniers sont interdits de déplacement dans la capitale française par La Préfecture des Hautes de-Seine et la Préfecture de Police de Paris, dimanche prochain. Les abords du Parc des Princes sont aussi prohibés à « toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'équipe de l'Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel, d'accéder au stade du Parc des Princes et de circuler ou stationner sur la voie publique (...) dans le territoire délimité ». Un coup dur pour Lyon qui avait déjà été privé de ses supporters lors du choc contre Lille, le 1er novembre dernier (1-1).