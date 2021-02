OL - Cherki : "On va viser le sommet"

À quelques heures de l'Olimpico face à Marseille, Rayan Cherki se veut très ambitieux pour la fin de saison lyonnaise.

L'Olympique Lyonnais se déplace à Marseille ce dimanche soir pour le choc de la 27e journée de Ligue 1 entre les deux Olympiques. Les hommes de Rudi Garcia, deuxièmes du championnat à trois petits points de Lille, espèrent vivre une fin de saison à succès, à l'image de Rayan Cherki.

"Sur un Olympico ou sur un derby ou sur un OL-PSG il y a cette petite flamme en plus qui nous fait vibrer, a lancé la pépite rhodanienne dans Téléfoot. Moi je le prépare normalement, comme si c’était le dernier match de ma vie. Sur ce match, il n’y a aucun calcul à faire, peu importe la place où on se trouve. Il n’y a pas de favori. C’est du 50-50. C’est un Olympico, il faudra tout faire pour remporter ce match."

D'autant que les Lyonnais, battus la saison dernière au Vélodrome (2-1) peuvent cette fois regarder vers le haut du classement et ambitionner de décrocher le huitième titre de l'histoire du club à l'issue de la saison.

"On va viser le sommet, poursuit Cherki. On va prendre chaque match comme si c’était celui qui allait nous permettre d’être champion. Être champion dans ma ville d’enfance, dans mon club de cœur, j’espère que ce sera un rêve réalisé avant la fin de l’année."

Le jeune homme de 17 ans, lancé par Rudi Garcia lors de son arrivée sur le banc à l'automne 2019, bénéficie d'un temps de jeu plus limité depuis le début de la saison 2020-2021, lui qui n'a trouvé le chemin des filets que lors de la victoire en Coupe de France contre Ajaccio.

"Ça m’a fait énormément de bien, ça m’a redonné un gain de confiance, assure-t-il aujourd'hui. J’espère ravoir ma chance le plus rapidement possible pour continuer sur cette lancée."

S'il a peu de chance d'être titulaire ce dimanche dans la cité phocéenne au vu de la belle forme de l'attaque de l'OL cette saison, nul doute qu'une belle entrée en jeu et une victoire précieuse lui feraient le plus grand bien. Avant de se projeter sur une fin de saison qui s'annonce palpitante entre Rhône et Saône.