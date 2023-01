OL : ces 3 joueurs se font détruire !

Au coeur d'une saison délicate pour l'Olympique Lyonnais, certains joueurs du club rhodanien sont pointés du doigt par les observateurs.

Quels joueurs seraient susceptibles de quitter l'Olympique Lyonnais cet hiver ? La question a été soumise à Rolland Courbis, consultant pour RMC. Et le technicien n'a pas hésité à expliquer ce qu'il ferait à la place de Jean-Michel Aulas cet hiver.

Courbis pointe du doigt 3 joueurs

Selon Rolland Courbis, quelques éléments de l'effectif devraient être cédés lors de cette fenêtre de transfert. L'ancien coach de l'OM en a ciblé trois plus précisément.

"(Karl) Toko Ekambi est un joueur moyen mais certainement pas un joueur fait pour Lyon, a lâché Courbis. Quand il a été sifflé et qu’il a commencé à mettre le doigt devant la bouche après ses buts pour répondre aux supporters, j’ai quand même l’impression qu’il a sérieusement cherché les emmerdes".

"(Moussa) Dembélé, qui a du mal à faire un plat du pied correct, va partir à la fin de la saison et personne ne le regrettera à l’OL je pense, a continué le consultant de RMC, avant d'ajouter un troisième joueur dans sa liste.

"(Houssem) Aouar qui avait l’avantage de sortir du centre de formation lyonnais mais on attend encore sa progression et arrivé à un certain moment, où on n’attend plus et maintenant on attend quelqu’un d’autre à sa place."

Reste à savoir si la direction de l'OL suivra ces conseils extérieurs...