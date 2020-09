OL, Caqueret : "Réfléchir plus vite que mes adversaires"

Le jeune milieu de terrain de Lyon s'est inspiré d'Andres Iniesta pour son style de jeu et aimerait devenir capitaine de l'OL dans le futur.

Maxence Caqueret est la révélation du début de saison de l'Olympique Lyonnais. Peu utilisé la saison dernière, le milieu de terrain avait goûté à ses premières apparitions dans le groupe et en , mais son statut a totalement changé cet été. Titularisé en par Rudi Garcia, Maxence Caqueret n'est plus sorti de l'équipe depuis et impressionne malgré son jeune âge. Dans une interview accordée à L'Equipe, il a expliqué son style de jeu et dévoilé ses modèles.

"Qu'on soit athlétique ou pas, c'est une question d'intelligence. En réfléchissant un minimum, tout le monde peut récupérer des ballons. Quand on a compris ça, ça aide. Moi, je sais que je ne suis pas très costaud, donc je dois voir avant, je dois être plus attentif pour anticiper, être plus vigilant et m'efforcer à réfléchir plus vite que mes adversaires. C'est ce que j'appelle l'intelligence", a analysé le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais.

"Je suis totalement focus sur l'OL"

"C'est mon style de jeu. J'ai toujours aimé regarder des milieux comme Xavi ou Iniesta. Voir vite et jouer simple pour mes coéquipiers, c'est ce que j'aime. J'ai beaucoup regardé le grand Barça. Iniesta, c'est mon modèle, il m'a beaucoup marqué. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain qu'il y a eu dans le foot. J'ai vu beaucoup de vidéos pour prendre exemple et m'en inspirer, notamment dans la capacité à s'orienter vite, justement", a ajouté le joueur de 20 ans.

Maxence Caqueret aimerait être capitaine de l'OL un jour : "C'est vrai que j'ai toujours eu le brassard, depuis petit. Est-ce que je l'aurais un jour en pro... Peut-être. Ce serait vraiment une immense fierté, c'est mon équipe, mon club de coeur. C'est ma ville, c'est ma vie. J'ai grandi à l'OL et j'ai toujours eu le brassard depuis que je suis là. Donc, ça serait magnifique. Mais ce n'est pas une pression que je me mets. Si un jour un coach me le donne, je le prendrai avec fierté et j'assumerai ce rôle, parce que je suis un leader dans l'âme. Mais si je ne l'ai jamais, ce n'est pas grave. Je resterai le même et je continuerai à bien jouer, je serai heureux quand même".

Le milieu de terrain n'a pas de plan de carrière : "Pour l'instant, je suis totalement focus sur l'OL. Ce n'est que mon début de carrière ! J'espère vraiment faire de grandes choses ici. Peut-être qu'un jour je partirai, ou peut-être que je ferai ma carrière ici. Je ne sais pas du tout. Pour le moment, mon objectif est de gagner des trophées avec l'OL. Le dernier en 2012, j'avais 12 ans. Je faisais ma première année ici. Mais ce club a le potentiel pour gagner des titres. Donc je me répète, mais je veux gagner des trophées avec l'OL pour être dans l'histoire et montrer que notre club est un grand d'Europe".