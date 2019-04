OL - Bruno Génésio : "On a notre destin entre nos mains"

Présent en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur de l'OL avait confiance en ses joueurs pour relever la tête à l'approche de la fin de saison.

Depuis quelque temps, je fais face à un climat négatif, pour ne pas dire plus. Je pense qu'il peut être un frein important pour l'équipe, les joueurs, le club, pour obtenir notre deuxième objectif. J'ai pris une décision, en accord avec mon président ce samedi matin, après une très longue discussion : je ne serai plus l'entraîneur la saison prochaine. Tout ceci est fait dans l'intérêt de l'équipe et du club. J'espère que tout cela permettra d'apaiser le climat autour des joueurs", avait déclaré un Bruno Génésio usé par les récents évènements, le 13 avril dernier, lors d'une conférence de presse improvisée.

Si son départ en fin de saison apparaît désormais comme inéluctable, reste toutefois que cette dernière n'est pas tout à fait terminée. Bien au contraire même, puisque la formation rhôdanienne, sur le podium à la faveur d'une troisième place fortement convoitée par l'AS Saint-Etienne et l' , se doit de rester entièrement concentrée sur ses objectifs lors des prochaines rencontres, sous peine de dire adieu à une qualification pour la Ligue des Champions.

De nouveau présent face aux médias ce jeudi, le technicien de l'OL s'est justement chargé de rappeler à tout le monde que rien n'est encore fait dans ce sprint final, réclamant de ses joueurs un comportement exemplaire, celui qui leur a justement permis de briller en Coupe d'Europe cette saison.

"La 1/2 finale contre Rennes a été très très traumatisante"

"Je suis là pour guider les joueurs jusqu'à la fin de saison. J'attends d'eux qu'il se comportent comme j'ai envie qu'ils se comportent. On l'a vu dans les matchs de Champions League. Jouer simple et courir (...) Il n'y a pas de choix forts, il y a des choix. Ils sont fait par rapport à ce que je vois, ce que je ressens et dans l'intérêt de l’équipe. Il n'y a pas de mise à l'écart, c'est aussi parfois pour protéger les joueurs", a ainsi confié Bruno Génésio.

"Les joueurs sont très conscients qu'on a pas été au niveau sur les 3 derniers matchs. Ce sont des compétiteurs et ils ont envie de montrer un autre visage sur cette fin de saison. L'objectif est d'être sur le podium et de jouer à nouveau la Champions League. Peu importe quelles équipes sont derrière (...) J'ai senti des joueurs très concernés toute cette semaine. On a bien travaillé, maintenant il faut concrétiser ça vendredi. Aujourd'hui on est 3ème, on a notre destin entre nos mains, il faut retrouver de la joie, de l’enthousiasme sur le terrain", a aussi déclaré celui qui a semblé en manque de solutions lors des dernières rencontres.

"Il est très important de redonner confiance aux joueurs. Pour cela il y a le travail, il y a le dialogue. Les joueurs en ont besoin. C'est là-dessus qu'on a mis l'accent cette semaine. Dans ces moments on a besoin de retrouver des repères, de la confiance. La 1/2 finale contre Rennes a été très très traumatisante. Cette élimination a eu énormément d'impact sur les joueurs. L'équilibre d'un groupe est très fragile", a enfin confié l'entraîneur. Pour relever la tête, les joueurs de l'Olympique Lyonnais devront prendre le meilleur sur le SCO d'Angers face à leurs supporters vendredi soir. Des supporters qui pourraient quant à eux se montrer un brin hostiles.