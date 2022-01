OL : Bosz savoure la victoire à Troyes

En panne de résultats depuis le début de saison, l'Olympique Lyonnais est parvenu à l'emporter sur la plus petite des marges à Troyes.

Bosz : "Toutes les victoires font du bien"

Un penalty de Moussa Dembélé au coeur de la première période aura suffi à Peter Bosz et ses hommes pour faire la différence et revenir de l'Aube avec un premier succès en 2022.

"Toutes les victoires font du bien. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui mérite de gagner. Déjà en première période, on peut marquer un deuxième but, puis un troisième et un quatrième", a énuméré l'entraîneur néerlandais au micro de Canal+ Sport.

"On a des occasions, mais on ne marque pas. A cause de ça, c'était un peu nerveux jusqu'à la fin, surtout avec le corner mais il s'agit de leur seule occasion.

"On avait déjà bien travaillé avant, là on a gagné 1-0, donc sans prendre de but, notamment dans le dernier quart d'heure alors que c'était souvent le cas. C'est bien, c'est bien. La pression ? Dans un grand club, il y a toujours ça, donc pas de problème"

Dubois : "C'était encore compliqué jusqu'au bout"

Lui aussi interrogé par le diffuseur de la rencontre, Léo Dubois ne disait pas autre chose concernant le soulagement de l'équipe après ce bon résultat.

L'article continue ci-dessous

"Cette victoire fait du bien. C’était encore compliqué jusqu’au bout, mais on a la victoire. On a beaucoup d’occasions, surtout en première période, si on n’a plus de réussite on les met", a appuyé le latéral international tricolore.

"On est dans une période, il ne faut pas le cacher, qui est difficile. Donc les victoires comme ça font du bien."

Une forme qui sera bienvenue alors que l'OL s'apprête à enchaîner une grosse série avec plusieurs chocs dans les semaines qui viennent, à commencer par le derby contre Saint-Etienne, vendredi prochain.