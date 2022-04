OL : Bosz remercie Aulas

L'OL s'apprête à défier Brest ce samedi avec un seul objectif en tête : engranger une nouvelle victoire pour continuer d'espérer se qualifier en coupe d'Europe la saison prochaine.

"D'autres présidents auraient réagi différemment"

Une qualification qui sauverait - un peu - une première saison bien compliquée pour Peter Bosz sur le banc rhodanien. Malgré tout, le technicien néerlandais a reçu une nouvelle fois le soutien de son président, Jean-Michel Aulas.

"On voit que ce n'est pas un président qui est là depuis deux ans. C'est quelqu'un qui est là depuis longtemps", a apprécié l'intéressé en conférence de presse.

"Je peux imaginer, avec l'émotion qu'il y a dans le football, il y a beaucoup de présidents qui auraient réagi autrement, sauf un président qui est toujours là et qui sait comment on travaille.

"On parle souvent. Il sait aussi que ce n'est pas fini. Il y a encore six matchs, après on verra. J'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'on peut lui payer en retour avec des résultats et des points."

"Enchaîner plusieurs victoires ? C'est un challenge"

Le but pour l'OL est désormais d'enchaîner après s'être offert le carton du week-end contre Bordeaux.

"C'est sûr, c'est un challenge, c'est notre objectif. Pour arriver là où on pense devoir être, il ne faut pas gagner deux fois, ni même trois fois, mais plus que ça. On est bien partis, mais il faut continuer", poursuit Bosz.

L'ancien patron de l'Ajax a apprécié de voir son équipe performer en 4-3-3 et pourrait donc reconduire ce système en Bretagne.

"Ça permet de compenser les absences au milieu de terrain, déjà, justifie-t-il. Et c'est le système que je préfère, si j'ai les joueurs pour le mettre en place. Car à mon avis, en 4-3-3, le terrain est mieux occupé. Cette saison, souvent on a joué sans ailier, donc ce n'était pas possible d'évoluer dans ce système."