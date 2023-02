OL : Blanc fait un aveu terrible !

Présent devant la presse ce jeudi, l'entraîneur de l'OL ne se montre pas vraiment optimiste pour la suite de la saison.

Après une défaite à Auxerre le week-end dernier (1-2), l'Olympique Lyonnais continue de faire du surplace. Le club rhodanien reste englué dans le ventre mou du classement puisqu'il point actuellement au 9e rang de la Ligue 1. Un bilan loin de son standing.

Les mots forts de Laurent Blanc

Si une qualification en Ligue des Champions reste possible sur le plan mathématique, Laurent Blanc ne se fait pas d'illusion. Pour l'entraîneur de l'OL, seule la Ligue Europa parait encore accessible à l'heure actuelle... à moins d'un improbable série.

"Ça me semble très compliqué. Après, ça dépend de quelle coupe européenne, a lâché Laurent Blanc. Vous vous apercevez que c'est dur de gagner des matchs parce vos adversaires ne gagnent pas non plus. Même avec le parcours que l'on fait, on n'est pas largués. Attention, on n'est pas largués pour la coupe européenne du 6e, les 4 premières places c'est autre chose. Mais tout le monde aussi est à la recherche de points. On parle de Lille qui a une très bonne équipe, de très bons joueurs, un très bon entraîneur... Oui mais ils n'ont pas beaucoup plus de points que nous (6, ndlr)", a conclu le technicien.