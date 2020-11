OL - Aulas persiste et signe : l’avenir de Garcia dépend de Juninho

Lors d’une interview accordée à Téléfoot, le président de l’OL n’a pas changé de position concernant l'éventuelle prolongation de son entraîneur.

Les matchs passent, l’Olympique Lyonnais demeure toujours aussi poussif sur le terrain, mais il gagne. Et grâce au succès acquis à Angers (1-0) ce week-end grâce à une but de Tino Kadewere, les Gones sont désormais sur le podium de la , avec 4 points de retard sur le PSG.

De quoi conforter l’entraîneur Rudi Garcia, dont le contrat prendra fin au terme de la saison ? Pas vraiment. Certes, l’OL a enclenché une série positive, mais le président Jean-Michel Aulas en attend davantage pour prolonger son coach.

"C'est Juninho qui prendra la décision en son âme et conscience"

"Est-ce que Garcia va prolonger son contrat à ? J'ai déjà répondu, mais il n'y a pas de sujet tabou. C'est Juninho qui prendra la décision en son âme et conscience, et on a prévu d'en discuter une première fois fin décembre. On espère qu'on sera aussi bien classés que maintenant, peut-être mieux. Puis, on attendra le mois de juin comme on l'a toujours dit", a confié JMA sur Téléfoot.

Pas de quoi étonner Garcia, lucide sur sa situation : "Il y aura trois possibilités : ou le club ne veut plus travailler avec moi et ça s'arrêtera, ou d'un commun accord on a très envie de continuer ensemble et ça continuera, ou je n'ai plus envie de rester et cela se terminera. (…) Une prolongation, ce n'est pas d'actualité", a-t-il conclu sur Canal+.