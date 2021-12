OL : Aouar condamne les violences en tribunes

L'Olympique Lyonnais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait en Coupe de France après les incidents qui ont arrêté son 32e de finale sur la pelouse du Paris FC.

"Depuis le début de saison, on a vu beaucoup de problèmes dans les tribunes. On est déçu et on condamne les mauvais agissements. Normalement, tout le monde devrait pouvoir venir au stade en sécurité, et ce n'est pas toujours le cas", a regretté Houssem Aouar en conférence de presse, à la veille de défier Metz en Ligue 1.

Avant de poursuivre : "La période peut être difficile à gérer mentalement. A nous de faire la part des choses et de rester concentrés sur le terrain. Nous ne sommes toujours pas à notre place. On doit revenir et grapiller des points."

Les Rhodaniens espèrent terminer 2021 sur une note positive, eux qui sont à la traîne en championnat.

"On veut finir l'année avec une victoire, espère Aouar. On a été bon dans le pressing dès la perte du ballon lors du dernier match. On a aussi été mieux dans la fluidité. On a eu pas mal d'occasions franches. Le groupe est optimiste."

"On doit s'appuyer sur les matchs où il y a eu de bonnes choses, comme à Lille dans notre état d'esprit. On pouvait mieux faire dans le jeu. On doit mettre toutes ces bonnes choses ensemble pour gagner face à Metz."

Enfin, le milieu de terrain polyvalent a évoqué son utilisation tactique sous les ordres de Petez Bosz.

"Je suis positionné toujours dans la zone que j'affectionne. J'essaye d'être le plus disponible dans le schéma actuel. Pour marquer des buts, je ne pense pas qu'il faille frapper fort. Je travaille ma façon de frapper à l'entraînement."