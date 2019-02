OL, Anthony Lopes fait une pause en sélection nationale

Le gardien lyonnais a expliqué son absence en sélection nationale et s'est montré évasif sur son avenir à l'Olympique Lyonnais.

Absent de la sélection portugaise depuis la Coupe du monde en Russie, Anthony Lopes aligne des performances plus impressionnantes les unes que les autres en club. Décisif face au PSG, le gardien de l'Olympique Lyonnais a justifié son absence en sélection nationale. Dans une interview accordée à OL TV, la doublure de Rui Patricio avec le Portugal a expliqué avoir mis entre parenthèses sa carrière internationale pour profiter de sa famille.

"Je n’ai pas coupé totalement les ponts. J’ai mis la sélection en stand-by. Je veux profiter de ma famille, me concentrer sur mon rôle de père et sur l’Olympique Lyonnais. J’ai un jeu énormément basé sur l’énergie et l’explosivité. Et c’est une saison charnière pour mon évolution future. C’est une décision que j’ai prise après une discussion avec le sélectionneur à la suite de la Coupe du monde. Je suis très famille et de ne pas voir grandir mes enfants c’est ce qui me manquait le plus. C’est mon propre choix", a indiqué Anthony Lopes.

"Mon avenir ? Tout est possible"

L'article continue ci-dessous

Anthony Lopes n'a fermé aucune porte concernant son avenir que ce soit à l'OL ou ailleurs : "Tout est possible. J’ai un contrat jusqu’en 2020. Je ne peux pas aller au-delà pour l’instant. On aura un peu plus de certitudes dans les mois à venir. Je suis très perfectionniste. Mais c’est vrai que pour l’instant cela se passe bien. J’espère que cela va continuer jusqu’à la fin de la saison et pour les années à venir".

Le gardien de l'OL a jugé la saison de son équipe : "On est conscient de nos qualités. C’est vrai qu’avec ce groupe on devrait être plus constant et régulier dans nos performances. Sur la première partie de saison, il y a eu des hauts et des bas. Chaque match a sa part de vérité. Il faut que les personnes prennent conscience que depuis plusieurs matches, il y a une évolution. Les résultats récemment sont là. Cela va continuer à grandir. Il y a du mieux. On ne peut pas revenir sur ce qui a été fait. Il faut regarder vers l’avant".

Enfin, Anthony Lopes a évoqué son image parfois écornée par ses attitudes : "Je l’ai dit à plusieurs reprises. Je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. J’essaye de rectifier tout cela, d’être la personne que je suis dans la vie de tous les jours et de montrer à tout le monde que le Antho Lopes impulsif qu’il y avait sur le terrain, c’est totalement fini. C’est ce qui me permet aussi de faire des belles performances. Tout est rentré dans l’ordre depuis Marseille. C’est du passé pour moi. Je suis moi-même maintenant".