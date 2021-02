Okocha : "Ronaldinho m'a copié !"

La légende nigériane Jay-Jay Okocha a parlé de l'époque où lui et l'icône brésilienne Ronaldinho étaient coéquipiers au PSG.

Dans une interview donnée à la télévision égyptienne, l'ancienne star nigériane Jay-Jay Okocha, qui a joué pour plusieurs clubs européens, a évoqué le temps qu'il partageait au PSG avec la légende brésilienne Ronaldinho Gaucho, qui était encore jeune à l'époque, notant que ce dernier copierait certains des dribbles et des astuces pour lesquels le Nigérian était reconnu dans le monde entier.

"Ronaldinho a essayé d'imiter certaines de mes compétences et mes dribbles, il était encore un jeune joueur avant mon départ pour l'Angleterre et il a rejoint Barcelone", a déclaré Okocha à "On time sports".

Okocha a également déclaré que le Libérien George Weah est le meilleur joueur africain de tous les temps car il a été une source d'inspiration pour tous les joueurs africains après les prix qu'il a remportés, y compris le prix du meilleur joueur d'Afrique.

Interrogé sur les meilleurs joueurs égyptiens auxquels il a été confronté en tant que joueur, Okocha a mentionné Hossam Hassan et Ahmed Hossam Mido, qui avaient tous deux d'excellentes capacités de but et qui étaient des joueurs très techniques.

Okocha conseille à Salah de rejoindre Barcelone

Toujours lors de et entretien, la légende nigériane a salué le succès remporté par l'ailier de Liverpool Mohamed Salah, le décrivant comme un joueur de classe mondiale, lui conseillant également au passage de rejoindre Barcelone s'il reçoit une offre des géants de la Liga pour chercher une nouvelle aventure car il a presque tout réalisé avec les Reds.

«S’il y a une chance de rejoindre Barcelone, je conseille à Salah d’y aller. Son énergie est épuisée avec Liverpool », a indiqué Okocha.

«La situation régresse maintenant à Liverpool, et Salah doit quitter la Premier League."

« S’il y a une chance de rejoindre Barcelone, je lui conseille d’y aller », a-t-il ajouté.

Liverpool traverse actuellement une période difficile et n’est pas en course pour défendre son titre de champion de Premier League. Mais le Barça n'est pas non plus au top de sa forme actuellement.