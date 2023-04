OGC Nice – Les trois entraîneurs ciblés pour remplacer Didier Digard

Didier Digard étant en fin de contrat, l'OGC Nice a déjà ciblé trois entraîneurs pour lui succéder.

Didier Digard sera-t-il l'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine ? Nommé entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de saison le 9 janvier dernier en remplacement de Lucien Favre, Didier Digard a connu des débuts tonitruants avec 5 victoires lors de ses six premiers matches.

Aucune offre de Nice pour prolonger Digard

Mais ces dernières semaines, rien ne va plus à l'OGCN. Les Aiglons n'ont gagné qu'un seul de leurs sept derniers matches, toutes compétitions confondues. Un succès acquis en Ligue Europa Conférence contre la modeste équipe du FC Sheriff Tiraspol.

Selon nos confrères de L'Equipe, cette mauvaise passe inquiète les dirigeants du club qui n'ont toujours pas transmis la moindre offre à Didier Digard pour rester au club l'été prochain.

L'élimination de l'OGC Nice en quart de finale de la Ligue Europa Conférence par le FC Bâle semble être un rude coup porté à une éventuelle prolongation de contrat.

Haise, Le Bris et Gallardo dans le viseur de Nice

L'Equipe précise d'ailleurs que Nice pense déjà trois entraîneurs pour succéder à Didier Digard. Le premier choix est celui de Franck Haise, qui réalise un magnifique travail avec le RC Lens depuis plusieurs saisons.

Or, le directeur sportif de Nice est Florent Ghisolfi, qui occupait cette fonction au RC Lens et connaît bien Frank Haise.

Le deuxième nom qui circule à Nice est celui de Régis Le Bris. Les dirigeants apprécient le style de jeu mis en place par l'entraîneur du FC Lorient.

Enfin, le troisième entraîneur ciblé par l'OGCN est Marcelo Gallardo. L'entraîneur argentin est libre de tout contrat depuis son départ de River Plate à la fin de l'année 2022 ce qui n'est pas le cas de Franck Haise et de Régis Le Bris.

Marcelo Gallardo a remporté de nombreux trophée avec le célèbre club argentin dont deux fois la Copa Libertadores (en 2015 et 2018), l'équivalent de la Ligue des champions en Amérique du Sud et présente aussi l'avantage de parler français puisqu'il a joué à Monaco (1999-2003) et au PSG (de janvier 2007 à janvier 2008) pendant sa carrière de joueur.