L'OGC Nice met la pression sur ses recrues

Depuis son rachat par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, l'OGC Nice (3e après 12 journées en Ligue 1) nourrit de nouvelles ambitions et a été très actif lors du mercato d'été avec pas moins de sept recrues : Mario Lemina, Melvin Bard, Andy Delort, Pablo Rosario, Calvin Stengs, Justin Kluivert et Marcin Bulka (ces deux derniers étant prêtés respectivement par l'AS Roma et le PSG).

Ce samedi, L'Equipe publie une interview de Julien Fournier, le directeur du football de l'OGC Nice et il fait un premier bilan du mercato estival et met la pression sur Justin Kluivert et Calvin Stengs : « Même si les blessures font partie de la vie d'un sportif de haut niveau, il est évident que j'attends plus de Justin, que j'attends plus de Calvin, que j'attends plus de Kasper (Dolberg, recruté en août 2019, n.d.l.r.), que j'attends plus d'Alexis (Claude-Maurice, arrivé au club en août 2019, n.d.l.r.). Ils doivent donner plus au club. Ils le savent. Ils sont fantastiques dans leur investissement et leur mentalité. Mais la réalité, c'est le terrain : on a presque fait treize matches sans eux. »

« A un moment, il faut qu'il nous rejoignent. L'équipe tourne, il y a un bon entraîneur, un modèle de jeu, ils ont été choisis, on a misé de l'argent sur eux, on les a mis dans un confort, maintenant il faut donner. On a besoin d'eux. Ce ne sont pas des joueurs anodins », ajoute-t-il.

En revanche, Julien Fournier est satisfait des prestations d'Andy Delort et de Melvin Bard : « Andy Delort, ça fait dix qu'il met des buts dans le Championnat de France. C'est facile de réussir son mercato si on prend que des Andy Delort. Melvin, c'est un garçon qu'on aurait dû « faire » l'année dernière. On avait zéro doute sur sa qualité. »