OGC Nice – Justin Kluivert : "Le club est très ambitieux"

Justin Kluivert a été présenté officiellement ce mardi à la presse et le Néerlandais est heureux de rejoindre Nice.

Après Patrick Kluivert à Lille (2007-2008), place à Justin Kluivert à Nice. Le fils de la légende néerlandaise fait partie des recrues estivales du club azuréen.

Il va retrouver à Nice des joueurs qui ont évolué aux Pays-Bas. Cela a d'ailleurs compté dans son choix de rejoindre les Aiglons : « Je connaissais Calvin Stengs et Kasper Dolberg des Pays-Bas. Ils font partie des éléments qui m'ont convaincu de venir ici. Que le club soit capable d'attirer des joueurs comme eux est une très bonne chose. »

Justin Kluivert a également insisté sur la présence de Christophe Galtier comme élément déterminant dans sa signature : « C'est un excellent coach, il l'a montré la saison dernière en étant champion de France. Qu'il vienne ici est une très bonne chose et ça montre que le club est très ambitieux. On a eu de bons échanges entre nous et avec Julien Fournier également. Ils font partie des raisons de ma venue. Je suis content de mon choix de Nice. »

Formé à l'Ajax, Justin Kluivert a rejoint l'AS Roma en 2018 mais il ne s'est pas imposé en Serie A. Prêté la saison dernière au RB Leipzig, il espère que son prêt à Nice sera plus concluant : « J'ai commencé à l'Ajax, une équipe très compétitive. En Italie, un championnat un peu plus difficile, j'ai beaucoup appris et en Allemagne aussi. Je suis impatient de débuter en France, on travaille fort avec l'équipe et j'ai hâte de pouvoir montrer mes qualités. »