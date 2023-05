L’offre XXL de l’AC Milan à Mike Maignan pour le convaincre de prolonger son contrat

L’AC Milan souhaite prolonger Mike Maignan et s’apprête à lui faire une proposition difficile à refuser.

En 2021, l’AC Milan recrutait Mike Maignan qui évoluait à Lille pour un montant de 13 millions d’euros. Le gardien de but français avait alors signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec un salaire de 2,8 millions d’euros par saison.

Maignan est devenu indispensable à l’AC Milan

Sacré champion d’Italie dès sa première saison sous ses nouvelles couleurs, Mike Maignan a rapidement fait oublier dans le cœur des tifosi Gianluigi Donnarumma, son prédécesseur dans les cages milanaises.

Cette saison, l’AC n’a pu disputer au Napoli le scudetto et la blessure de Mike Maignan en est l’une des principales raisons. Le portier, absent pendant cinq mois, a même manqué la Coupe du monde 2022 avec les Bleus.

Une fois revenu sur les terrains, Mike Maignan a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. Il a notamment été souvent décisif lors du beau parcours du club milanais en Ligue des champions (élimination en demi-finale contre l’Inter Milan).

Malgré ses prouesses, Mike Maignan n’avait jamais reçu la moindre proposition de l’AC Milan pour revoir ses émoluments à la hausse et prolonger son contrat. Mais cela ne devrait plus tarder car le club milanais redoute la concurrence de grands clubs européens pour son portier.

Maignan va devenir le deuxième plus gros salaire du club

Selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan va proposer à Mike Maignan de prolonger son contrat jusqu’en juin 2028 avec à la clé un salaire de 4 millions d’euros par saison.

Mike Maignan deviendrait ainsi le deuxième plus gros salaire du club derrière Rafael Leão (qui vient tout juste de prolonger) alors que jusqu’à présent, Divock Origi, Théo Hernandez, Sergiño Dest, Olivier Giroud, Ante Rebic, Fikayo Tomori et Alessandro Florenzi gagnaient tous plus que le gardien français.

Selon la Gazzetta dello Sport, Mike Maignan a très envie de rester à l’AC Milan et l’officialisation de la prolongation de son contrat serait imminente.

Depuis son arrivée en Italie, Mike Maignan a joué 67 matches (53 en Serie A, 4 en Coupe d’Italie, 10 en Ligue des champions) avec l’AC Milan, tous en tant que titulaire, et n’a encaissé que 58 buts, soit un toutes les 104 minutes. Cette saison, en Serie A, il a joué 21 matches, n’encaissant que 20 buts et réalisant 8 blanchissages. L’offre XXL de l’AC Milan tombe à point nommé pour le récompenser et repousser les convoitises des grands clubs européens.