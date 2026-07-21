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Officiellement... Tottenham annonce le transfert de Robertson

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Un nouveau renfort pour la défense des Spurs

Le club de Tottenham Hotspur a officiellement annoncé l'arrivée de l'Écossais Andrew Robertson, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec Liverpool.

Robertson a fait ses adieux à Liverpool, à l'issue de la saison écoulée, après 9 années passées dans la forteresse d'Anfield, riches en réalisations et en trophées.

Tottenham a déclaré sur son site officiel : « Après avoir mené l'équipe nationale d'Écosse lors de la dernière phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le latéral a entamé son aventure avec Tottenham cette semaine en nous rejoignant pour la première fois à Hotspur Way. »

Le communiqué ajoute : « Le défenseur, qui nous a rejoints après la fin de son contrat avec Liverpool en début de mois, a commencé à s'installer dans la zone N17 cette semaine, où il a rencontré ses nouveaux coéquipiers et débuté les tests et les entraînements de présaison. »

Selon le réseau « Transfermarkt », Robertson, âgé de 32 ans, a signé avec Tottenham un contrat jusqu'en juin 2030.

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Cette transaction intervient afin de renforcer les rangs de Tottenham, qui a beaucoup souffert la saison dernière et a frôlé la relégation en Championship, avant de se maintenir en Premier League dans les tout derniers mètres du championnat.

Tottenham a bouclé de nombreux transferts ces derniers jours en vue de la nouvelle saison, en tête desquels Sandro Tonali (Newcastle), Mathías Fernández (West Ham) et Marcus Senesi (Bournemouth).



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