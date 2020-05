OFFICIEL - Zubizarreta quitte l'OM

Le directeur sportif espagnol Andoni Zubizarreta quitte l'OM après 4 ans.

L' annonce le départ, "d'un commun accord", de son directeur sportif Andoni Zubizarreta « à la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine ».

L'Olympique de Marseille remercie Andoni Zubizarreta pour ses 4 années de collaboration 🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2020

"«Je veux remercier Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia pour leur confiance en moi. Participer à un projet aussi important que celui de l’OM a été une immense joie. Merci à André Villas Boas de m’avoir régalé dans le foot et de m’avoir fait découvrir un vrai ami. Merci à tout le staff sportif avec Albert Valentin en première ligne pour votre professionnalisme et fierté. Et que dire de mes joueurs et joueuses ? Et vous, les supporters de l’OM ? Merci, merci beaucoup. On a partagé un projet dans lequel nous avons vécu des grosses joies et des jours noirs mais dans lequel je me suis battu chaque jour pour faire le mieux possible pour le club minute par minute, heure par heure, jour par jour, en coulisses ou en pleine lumière, toujours en essayant de donner le meilleur. C’est le Projet, ce Club, cette Ville qui ont été dans mon cœur et dans mon cerveau 24/24,7/7, parce qu’autant de passion autour d’un club implique autant de passion à titre personnel, de sentiments et d’énergie. Merci à tous pour votre confiance et votre capacité d’aller toujours vers l’avant. En basque on dit : «amaya da asiera» - la fin est le début. Je finis comme Directeur Sportif et je démarre comme supporter de l’OM. ALLEZ L’OM !», a indiqué l'ancien international espagnol sur le site officiel du club.

Le dirigeant espagnol était arrivé au club marseillais en 2016. L'OM est désormais en quête d'un remplaçant. Très proche de l'Espagnol, André Villas-Boas, le coach lusitanien de l'OM, pourrait lui aussi quitter le récent deuxième de .