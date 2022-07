OFFICIEL - Youcef Belaili prolonge au Stade Brestois

L’international algérien Youcef Belaili vient de parapher un nouveau contrat avec sa formation du Stade Brestois.

C’est fait ! Youcef Belaili va rester à Brest pendant encore une année au moins. Au bout de tractations de quelques semaines, l’Algérien et son clan ont pu trouver un accord avec la direction du SB29 pour un nouveau bail. Une nouvelle qui doit faire plaisir aux fidèles de Francis Le Blé.

Belaili prolongé d'un an

Arrivé en Ligue 1 l'hiver dernier après une expérience au Qatar et une Coupe d'Afrique des Nations manquée avec l'Algérie, Youcef Belaïli avait tout du coup parfait pour le Stade Brestois. En Bretagne, le milieu offensif des Verts est venu apporter son talent, son expérience, ainsi qu'un coup incroyable coup de projecteur. Il n’a pas pu le faire en six mois, mais il va donc avoir l’opportunité de se distinguer jusqu’en 2024 avec la formation finistérienne.

Belaïli à Brest, récit d'une adaptation

Au-delà des milliers de nouveaux followers apportés au SB29, le joueur âgé de 30 ans a surtout essayé d'avoir un impact sur le jeu de l'équipe du Finistère, orpheline de Romain Faivre, son maître à jouer qui s'était engagé en faveur de l'Olympique Lyonnais. Capable de prouesses techniques dont il a le secret, Youcef Belaïli, qui avait déjà évolué en Ligue 1 du côté du SCO d'Angers, a alterné le chaud et le froid, devant digérer une CAN décevante sur le plan personnel et collectif, mais aussi et surtout se réadapter à un nouveau pays. S'il a su trouver sa place au fil des semaines, son impact s'est vérifié sur le plan comptable.

Quelles statistiques en six mois ?

Avec Brest, Youcef Belaïli a pris part à 13 rencontres de la seconde moitié de saison de Ligue 1. Un délai assez court pour réellement faire ses preuves, mais suffisant pour s'offrir des statistiques que l'on qualifiera d'honorables. En 13 matches, il a inscrit 3 buts, dont un magnifique contre l'AS Monaco, et délivré pas moins de 2 passes décisives. Prometteur.

Quels étaient ses autres contacts ?

Belaili a donc fait le choix de la stabilité. Pourtant, il avait des propositions d’autres championnats. Des équipes turques l’ont approché, de même que des formations du Golfe. Nul doute que le champion d’Afrique 2019 a privilégié le sportif sur d’autres aspects, même s’il a récemment déclaré sur le ton de la boutade que l’argent du Qatar lui manquait.