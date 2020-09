OFFICIEL - Wolverhampton recrute Fabio Silva (FC Porto)

Fabio Silva, jeune espoir du football portugais a signé à Wolverhamton.

Septième du dernier championnat d' , Wolverhamton vient de réaliser un joli coup sur le marché des transferts en recrutant Fabio Silva, attaquant de 18 ans qui évoluait au .

Le montant du transfert s'élève à 35 millions de livres soit un peu plus de 39 millions d'euros, ce qui fait de Fabio Silva le joueur le plus cher des Wolves.

Fabio Silva quitte donc le FC Porto au bout d'une saison après avoir établi de nombreux records de précocité : en août 2019, il devenait à 17 ans et 22 jours le plus jeune joueur de l'histoire du club à participer à un match de championnat. Le 19 octobre 2019, en marquant en Coupe du , il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du FC Porto. Hui jour plus tard il devenait le plus jeune buteur du FC Porto en championnat.

