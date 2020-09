OFFICIEL - Tottenham met la main sur Sergio Reguilon

Pendant longtemps, a cru pouvoir faire le coup double Gareth Bale - Sergio Reguilon. C'est finalement qui semble le plus proche de faire cette double signature. En attendant l'arrivée du Gallois, les Spurs ont annoncé la signature du latéral gauche espagnol pour 30 millions d'euros, au nez et à la barbe des Mancuniens.

Les Red Devils avaient eu des discussions avec l'arrière latéral mais n'avaient jamais atteint le stade de l'offre officielle car ils refusaient d'accéder à la demande du Real Madrid d'inclure une clause de rachat.

Le défenseur de 23 ans a vu sa cote grimper en flèche grâce à son prêt réussi au . En manque de temps de jeu chez les Madrilènes, Reguilon a été l'une des pierres angulaires du succès sévillan en . Ces prestations de choix lui ont ouvert les portes de la sélection espagnol et des plus grands clubs européens.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from !#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/tCFeMcUbPf