OFFICIEL - Thierry Henry quitte Montréal

Le Français Thierry Henry vient de délaisser son poste d’entraineur de CF Montréal pour des « raisons familiales ».

Thierry Henry n’est plus l’entraineur de la franchise de MLS, le CF Montréal. Le Français a choisi lui-même d’abandonner cette fonction et il a indiqué à travers un communiqué que c’était pour des « causes familiales ».

«C'est le cœur lourd que j'ai choisi de prendre cette décision. L'année écoulée a été extrêmement dure pour moi personnellement. Avec la pandémie de Covid-19, je n'ai pas pu voir mes enfants, a-t-il confié. Malheureusement, vu les restrictions et la bulle aux USA pour plusieurs mois, cela ne sera pas différent cette année. Cette séparation est trop dure pour mes enfants et moi. Alors, c'est avec une grande tristesse que je dois prendre la décision de rentrer à Londres et quitter le CF Montréal».

Henry a tenu à remercier tous ceux qui ont cru en lui du côté de Montréal : « Je veux remercier les fans, les joueurs et tout le staff du club qui m'a si bien accueilli. Je veux aussi remercier Kevin Gilmore, Olivier Renard et évidemment Joey et toute la famille Saputo de m'avoir donné cette magnifique opportunité. Nous avons réalisé une année formidable et avoir atteint les play-offs avec ce groupe de joueurs est quelque chose que je n'oublierai pas ».

Un bilan mitigé pour Henry

Henry ne sera resté que 15 mois à la tête de la formation canadienne. Son bilan en terme de résultats est assez décevant puisqu’il totalise 9 victoires, 4 nuls et 16 défaites.

Dernièrement, le nom du champion du monde 98 a circulé du côté de Bournemouth (D2 anglaise). Finalement, les Cherries ont nommé un autre technicien, en la personne de Jonathan Woodgate (ex-défenseur du Real Madrid).

Pour rappel, avant de franchir l’Atlantique, Henry avait connu une expérience compliquée à l’AS Monaco. Il s’était fait limogé du club princier quatre mois seulement après son arrivée. Auparavant, il occupait le rôle d’adjoint au sein de l’équipe nationale belge.