Après plus d'un mois d'intérim de Mathieu Le Scornet, Strasbourg a enfin trouvé le remplaçant de Julien Stéphan. Mission maintien activée.

Le 9 janvier, Julien Stéphan, qui avait mené le club alsacien à une incroyable 6ème place la saison dernière, est limogé par Strasbourg après une série catastrophique et une place dans les tréfonds du classement de la Ligue 1. En attendant de trouver son remplaçant, c'est son adjoint Mathieu Le Scornet qui est propulsé à la tête du club pour un intérim indéterminé. Ce lundi, cette période d'attente a pris fin puisque le club a enfin trouvé son nouvel entraîneur.

Un habitué du maintien

Après un peu plus d'un mois de réflexion, le club alsacien a trouvé son nouvel entraîneur. Et ce n'est autre qu'un habitué de la Ligue 1 et du maintien : Frédéric Antonetti. À 61 ans, l'entraîneur corse devrait signer en Alsace pour 18 mois et pourrait donc accompagner le club en Ligue 2 en cas de relégation. Il emmène son adjoint Benoît Tavenot dans ses valises. Il est attendu ce lundi en soirée pour signer son contrat et dirigera son premier entraînement mardi.

Actif depuis 1994, Frédéric Antonetti va connaître à Strasbourg sa 10ème expérience de coach après Bastia (deux fois), Gamba Osaka, Saint-Etienne, Nice, Rennes, Lille et Metz (deux fois). L'intérim de Le Scornet s'est donc terminé ce dimanche par une défaite à domicile contre Lille (0-2) à la suite d'un bilan de 3 défaites et 2 nuls pour une seule victoire. L'ancien adjoint de Stéphan devrait toutefois rester au club.