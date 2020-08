OFFICIEL – Seko Fofana rejoint le RC Lens

L'international ivoirien arrive en provenance de l'Udinese.

Après quatre saisons en avec l' , Seko Fofana est de retour en ! L'ancien joueur de Bastia (2015-2016) vient en effet de signer un contrat de quatre ans avec le .

Sur le site officiel des Sang et or, l'international ivoirien, âgé de 25 ans, a d'ailleurs expliqué ce choix de carrière qui a surpris le monde du foot : « Il y a quelques semaines, le RC Lens est entré en contact avec mes agents. Quand Lens t'appelle, te fait part de ses projets et t'accorde de l'importance, tu n'hésites pas ! Les discussions ont été faites en sous-marin, personne ne s'attendait à ce que je vienne ici. J'ai eu d'autres sollicitations mais je me suis posé les bonnes questions. C'est un grand jour que j'attendais depuis très longtemps. En plus, j'avais envie de revenir en . »

Le milieu de terrain ne débarque à Lens en terrain inconnu puisqu'il y retrouve plusieurs anciens coéquipiers : « Je connais très bien Corentin Jean, avec qui j'ai été en sélection en Equipe de France. J'ai joué avec Yannick Cahuzac et Jean-Louis Leca. Je connais aussi Loïc Badé car quand on était jeunes, on s'entraînait tout le temps ensemble. »