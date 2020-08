OFFICIEL - Rodrigo Moreno (Valence) va rejoindre Leeds

Auteur de 4 buts en Liga la saison dernière sous les couleurs de Valence, Rodrigo Moreno est attendu en Angleterre. Il va s'engager à Leeds.

Il a longtemps été courtisé par les plus grands clubs européens, il va finalement poser ses valises dans l'équipe entraînée par Marcelo Bielsa. Auteur de 4 buts et 7 passes décisives en la saison dernière sous les couleurs de Valence, Rodrigo Moreno est en effet attendu en pour passer sa visite médicale préalable à sa signature au sein de l'équipe promu en . Via un communiqué officiel, les Espagnols ont annoncé la nouvelle mardi soir. Celle-ci a fait l'effet d'une bombe !

Une opération qui s'élève à 40 millions d'euros

"Le Valencia CF a conclu ce mardi un accord de principe pour le transfert du footballeur Rodrigo Moreno, au détriment de l'accomplissement de tous les documents et autres formalités et de la réussite de l'examen médical obligatoire. Le Valencia CF veut exprimer au joueur toute sa gratitude pour ses efforts et son engagement au cours des six dernières saisons (...) ainsi que de lui souhaiter la meilleure des chances dans cette nouvelle étape de sa carrière sportive à Leeds", peut-on lire sur celui-ci.

Ambitieux, Leeds va donc enrôler l'international espagnol et frapper un premier gros coup sur le marché des transferts. Selon les différents médias espagnols, l'opération avoisine les 40 millions d'euros. Une somme conséquente mais nécessaire pour convaincre Valence de lâcher un élément des plus courtisés.