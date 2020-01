OFFICIEL - Robert Beric quitte l'ASSE pour rejoindre le Chicago Fire FC

Très apprécié des supporters stéphanois, l'attaquant slovène arrivé en 2015 dans le Forez s'est engagé en faveur des pensionnaires de MLS ce samedi.

C'est avec un pincement au coeur que les supporters de l'AS Saint-Etienne ont appris la nouvelle ce samedi. Après plusieurs saisons de bons et loyaux services, Robert Beric, le chouchou du Chaudron, "s'apprête à rejoindre le championnat nord-américain dont la saison régulière s’ouvrira les 29 février et 1er mars prochains", a écrit le club stéphanois via un communiqué officiel, quelques heures avant la rencontre de face au .

Robert Beric, l'homme du Derby

Arrivé dans le Forez en 2015 en provenance du Rapid Vienne, Robert Beric avait inscrit pas moins de 34 buts en 103 rencontres sous le maillot vert. "Mais au-delà des statistiques qui conforteront son statut d’international (24 sélections et 2 buts), Robert Beric tisse des tiens très forts avec le Peuple Vert, le Derby servant de fil conducteur à son parcours", ajoute l'ASSE dans son communiqué, au sujet de celui qui s'apprête donc à traverser l'Atlantique.

Gravement blessé lors d'un derby face à l'OL, l'attaquant avait en effet marqué de son empreinte le dernier affrontement face au rival historique en inscrivant l'unique but du derby remporté par l'ASSE en novembre dernier. Peu apprécié et utilisé par Claude Puel, Robert Beric devrait rapporter une somme avoisinant les 2 millions d'euros. Suffisant pour permettre à Saint-Etienne d'aller dénicher son remplaçant ? Pas sûr...