OFFICIEL - Rob Green annonce sa retraite après le sacre de Chelsea

Le portier de Chelsea a annoncé sa retraite ce vendredi, juste après le sacre des Blues en Ligue Europa.

Une , premier et unique trophée de sa carrière, et une carrière de plus de 20 ans. Après son succès avec , Robert Green a annoncé sa retraite du football à l'âge de 39 ans.

Au cours de sa longue carrière, il a évolué à Norwich, à , à QPR, à Leeds, à et à Chelsea, ayant plus de 600 apparitions.

Thank you pic.twitter.com/n2rxTdWhOT — Robert Green (@Robert1Green) 31 mai 2019

Le gardien anglais a annoncé sa décision sur son compte Twitter, soulignant l’honneur d’avoir disputé 12 matches avec l’équipe nationale anglaise.

"Après une soirée incroyable à Bakou et une carrière de 23 ans au cours de trois décennies, j'ai décidé que le moment était bien choisi pour annoncer ma retraite du football professionnel. [...] J'ai aimé chaque instant et me suis senti privilégié d'avoir pu mener cette carrière à bien. J'ai joué avec et contre les meilleurs au monde. [...] Représenter ma nation sera toujours l'une de mes plus grandes réalisations et je suis honoré d'avoir joué avec l' ", a-t-il indiqué.