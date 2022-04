OFFICIEL : Rémy Cabella de retour à Montpellier

Il est l'un des visages les plus appréciés de la Ligue 1, mais s'était éloigné de celle-ci en s'envolant vers la Russie. Ce mercredi, Rémy Cabella est de retour à la maison. Presque huit ans après son départ de Montpellier, et après des aventures à Newcastle, Marseille, Saint-Etienne et Krasnodar, le Champion de France 2012 retrouve les couleurs du MHSC.

Cabella, une belle opportunité à saisir

Laissé libre par son club de Krasnodar suite à la situation géopolitique de la Russie, laquelle est entrée en guerre contre l'Ukraine, Rémy Cabella avait un temps été annoncé proche de Saint-Etienne. Finalement, c'est donc dans le sud de la France qu'il va poursuivre sa carrière, lui qui est âgé de 32 ans. Laurent Nicollin, le président du MHSC, s'en est félicité.

"Rémy était en rééducation ici pour soigner sa blessure. Et en raison de la situation actuelle avec la guerre en Ukraine, nous avons eu l’opportunité de l’engager jusqu’en fin de saison. Rémy le souhaitait, il devrait reprendre avec le groupe rapidement", a-t-il expliqué dans le communiqué officiel annonçant la signature de celui qui portera le numéro 22.

Au moins jusqu'à la fin de la saison

"C’est bien pour nous, c’est bien pour lui, et après on verra si l’histoire se poursuit la saison prochaine", a ensuite déclaré le président Laurent Nicollin. Auteur de 28 buts en 116 matches officiels sous les couleurs de Montpellier, Rémy Cabella va toutefois devoir retrouver le rythme rapidement, lui qui n'a malheureusement plus joué depuis de longues semaines.