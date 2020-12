OFFICIEL – Radja Nainggolan prêté à Cagliari

Pour la troisième fois de sa carrière, le milieu de terrain belge va porter les couleurs de Cagliari. Il est prêté pour six mois par l’Inter Milan.

Entre et Radja Nainggolan, c’est une véritable histoire d’amour. C’est sous les couleurs du club sarde que le milieu de terrain belge s’est fait un nom en et c’est avec les Rossoblu qu’il a souvent redonné un sens à sa carrière de footballeur. Pour la troisième fois en dix ans, le Diable Rouge va évoluer dans l’antre de la Sardegna Arena puisqu’il est prêté jusqu’à la fin de la saison par l’ .

"Cagliari Calcio est ravi d’annoncer qu’il a signé le joueur Radja Nainggolan, qui quitte l’Inter en prêt jusqu’à la fin de la saison."

"Cagliari et Nainggolan, un lien très fort. Si fort que lors d’une chaude fin d’après-midi estivale, le Belge, sarde d’adoption, a vidé son casier à Asseminello, tout le monde espérait que ce ne serait qu’un au revoir: 'A bientôt, Ninja'.", peut-on lire sur le communiqué du club, preuve de l'image qu'a laissé Naingollan dans son club de coeur.

C’est donc un retour aux sources pour Nainggolan qui était déjà revenu en Sardaigne la saison dernière, afin de permettre à sa femme originaire de l’île de soigner une maladie grave. Durant le dernier mercato estival, le président de Cagliari avait tenté par tous les moyens d’obtenir le prêt du Belge pour une saison, sans réussir à parvenir à un accord avec l’Inter Milan.

Trois mois plus tard et seulement quatre-cinq minutes jouées sous les ordres d’Antonio Conte, les Nerrazzuri ont donc facilité la transaction. En Sardaigne, Nainggolan retrouvera un ancien placardisé de l’Inter en la personne de Diego Godin arrivé libre quelques mois plus tôt. Actuellement quinzième de , Cagliari et Eusebio Di Francesco, qui a connu le milieu de terrain pendant une saison à l’ , comptent sur le nouveau numéro 4 pour s’offrir un maintien tranquille dans l’élite italienne.