OFFICIEL - PSG : Thomas Tuchel prolonge jusqu'en 2021

Arrivé l'été dernier, l'entraîneur allemand a prolongé son contrat avec le club de la capitale au lendemain de la fin du championnat de France.

"Aujourd'hui, je peux dire que je serai là la saison prochaine, mais dans le foot, ça peut changer chaque jour. Si les choses changent, ce n'est pas moi qui l'aurai décidé. Vous l'avez demandé beaucoup de fois, et je vous ai dit à chaque fois, oui je suis là", confessait Thomas Tuchel ce vendredi en conférence de presse, avant d'en remettre une couche au micro de Canal Plus : "Je suis inquiet parce que tout le monde pose cette question et j’ai l’impression que tout le monde sait quelque chose que je ne sais pas. Je dois être inquiet ou pas ?"

Justifiée ou non, l'inquiétude de Thomas Tuchel n'aura pas duré longtemps. En effet, l'ancien entraîneur du a prolongé ce samedi, au lendemain de la dernière journée du championnat de , son contrat jusqu'en juin 2021. Soit une saison supplémentaire. Les membres du staff arrivés l’an passé au aux côtés de Thomas Tuchel ont également prolongé leur contrat d’une saison supplémentaire, jusqu’à la même date. Une preuve de la confiance des dirigeants du club de la capitale envers leur entraîneur.

"Je suis très heureux et fier de ma prolongation et de mon engagement au Paris Saint-Germain. Merci au Président et à l’ensemble du Club pour la confiance qu’ils me témoignent ainsi qu’à mon staff. Cela ne fait que renforcer mon objectif de porter cette équipe au sommet de ses ambitions grâce au travail de tous. Je suis également très touché par les marques de soutien des supporters. Je suis convaincu que le meilleur est à venir pour notre club", a réagi Thomas Tuchel sur le site du PSG après la signature de son nouveau contrat.

Communiqué du club - @TTuchelofficial — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 25 mai 2019

"Toute la famille du Paris Saint-Germain se réjouit aujourd’hui de voir Thomas Tuchel prolonger son contrat.Depuis un an, Thomas apporte au quotidien une énergie fantastique, non seulement aux joueurs, mais à l’ensemble du Club. Nos supporters ont immédiatement adopté cet entraîneur qui se montre toujours très soucieux de partager ses analyses et ses émotions avec le plus grand nombre. Thomas est un immense passionné de football, un entraîneur à la fois très exigeant et à l’écoute des autres.Thomas possède une expertise du jeu ainsi que de très grands talents de manager et nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer durablement sur ses qualités", a ajouté Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale.

Arrivé à l'été 2018 au Paris Saint-Germain afin de succéder à Unai Emery, Thomas Tuchel a connu une saison mi-figue, mi-raisin. Champion de France avec une large avance sur son principal poursuivant, , le PSG a été éliminé prématurément en huitième de finale de par , à la surprise générale. Qui plus est, le club de la capitale n'a ni gagné la , ni gagné la et a réalisé une fin de saison décevante, en roue libre.

Néanmoins, durant les six premiers mois, Thomas Tuchel avait conquis son monde avec sa gestion, sa philosophie de jeu et se voit donc récompenser avec une prolongation de contrat en gage de confiance à l'aube d'une saison 2019-2020 aux attentes encore une fois élevées, peut-être plus que jamais, pour le PSG.