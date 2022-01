OFFICIEL - Newcastle casse sa tirelire pour Bruno Guimaraes (OL)

C’est un petit coup de tonnerre à Lyon et en Ligue 1. Dans un championnat français devenu plaisant à voir cette saison, l’un de ses meilleurs joueurs quitte la France pour traverser la Manche. Comme annoncé depuis des jours, Bruno Guimaraes fait officiellement ses valises et prend la direction de Newcastle, après deux saisons à l’Olympique Lyonnais.

Recruté par Juninho à l’hiver 2019, le milieu de terrain s’est rapidement intégré au club lyonnais et à la France, devenant rapidement un pion important de l’effectif de l’OL. Après une deuxième saison plus compliquée, le Brésilien a retrouvé cette saison le niveau qui était le sien à son arrivée avec Peter Bosz. Ce sont d’ailleurs ses prestations remarquées qui ont attiré les regards des dirigeants de Newcastle, à la recherche de renforts pour l’opération maintien.

Après seulement quelques jours de négociations, les Magpies et les Gones sont donc parvenus à un accord total pour le transfert de Guimaraes. Contre un chèque de 42 millions d’euros (+ 8 millions de bonus), faisant de lui l'un des plus gros départs de l'histoire de l'OL, le milieu traverse donc la Manche et va réaliser son rêve de jouer en Premier League.

Lo Celso et Faivre en approche

Du côté de l’Olympique Lyonnais, c’est un vrai coup dur avec cette perte de l’un de ses meilleurs joueurs avec Lucas Paqueta. Mais ce sont les finances qui vont être contentes, étant fortement impactées par le Covid-19. Sur l’ensemble de cette enveloppe anglaise, une vingtaine de millions va être directement réinjectée dans le marché des transferts.

En effet, GOAL est en mesure de confirmer que Romain Faivre est d’accord pour rejoindre l’OL et qu’une arrivée devrait se faire autour des 18 millions d’euros. Si le Brestois n’est pas le remplaçant poste pour poste de Bruno Guimaraes, ce dernier pourrait être remplacer par Giovani Lo Celso (Tottenham) d’après L’Equipe.