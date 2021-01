OFFICIEL – Morgan Sanson quitte l'OM et rejoint Aston Villa

Contre un peu moins de vingt millions d’euros, Morgan Sanson quitte l’OM et s’est engagé pour quatre ans et demi avec Aston Villa.

Pablo Longoria avait vendu la mèche durant la présentation de Milik mais il restait encore à ce que tout soit officialisé. Après quatre saisons du côté de l’OM, Morgan Sanson va relever un nouveau challenge et connaitre une première expérience à l’étranger. A 26 ans, le milieu de terrain français s’est engagé jusqu’en 2025 avec . Le club anglais l’a annoncé ce mardi soir tout en gardant le secret sur le montant de la transaction qui devrait être de 16 millions d’euros plus trois de bonus.

"Morgan a régulièrement performé au plus haut niveau ces dernière saisons dans le championnat de et a participé à la Ligue des Champions cette saison. C’est un joueur avec la qualité et l'expérience nécessaires pour jouer dans n'importe quel poste de milieu de terrain. Il va apporter une véritable concurrence au milieu et nous donnera plus de profondeur dans l’effectif, ce qui est essentiel pour pouvoir tenir la cadence avec succès en ", a déclaré Dean Smitch sur le site des Villans.

Actuellement huitième du championnat anglais, Aston Villa est l’une des bonnes surprises de cette première partie de saison de l’autre côté de la Manche. Après avoir passé avec succès sa visite médicale à Paris, lundi, Sanson a atterri ce mardi à Birmingham avant d’être officiellement présenté.

Passé par Le Mans, et donc Marseille depuis 2017, le natif de Saint-Doulchard rejoint une Premier League que beaucoup lui conseillait, de par son jeu box-to-box depuis ses débuts en professionnels.

"C’est un club magique, un grand club en , a de son côté déclaré le milieu français. Quand Aston Villa m'a appelé, je n'ai pas eu à y penser pendant longtemps - c'était la meilleure opportunité pour moi et ma carrière. »

"J'adore l'équipe. J'adore l'esprit - je suis un guerrier et j'aime quand tous les joueurs courent pour l'équipe et courent pour le club. J'ai apprécié regarder Villa parce que c'est du bon football."

"C'était un rêve pour moi de rejoindre la Premier League depuis que je suis petit garçon. J'ai vu les matchs et j'aime l'intensité en Premier League. Pour moi, c'était un rêve et je suis très fier de rejoindre la Premier League avec Aston Villa."