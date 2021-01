OFFICIEL - Milik débarque à l’OM

L’attaquant polonais Akradiusz Milik vient de s’engager officiellement en faveur de l’Olympique de Marseille.

L’ tient enfin la recrue qu’elle attendait depuis très longtemps. Un avant-centre de qualité et susceptible de régler tous ses problèmes offensifs. Il s’agit d’Arkadiusz Milik. Arrivé dans la cité phocéenne ce jeudi, le Polonais a passé sa visite médicale avant de lier son futur à celui des vice-champions de .

⚪️🔵 Arkadiusz #Milik est olympien ! L’#OM officialise le prêt avec option d’achat du buteur polonais. Il est qualifié pour le match face à samedi soir. pic.twitter.com/CmsLN31xm9 — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 21, 2021

Milik débarque de où il évoluait depuis 2016. Cette saison, il était cependant placardisé en raison d’un désaccord avec ses dirigeants au sujet de sa situation contractuelle. Son départ était devenu inévitable, et l’intéressé est content de ne pas avoir à attendre jusqu’à l’été prochain pour rejoindre une nouvelle formation.

Attendu comme un messie à l’OM

A l’OM, il espère retrouver toutes ses sensations physiques et sa rentabilité devant le but afin de se donner les meilleures chances de participer à l’ avec sa sélection polonaise. Il avait pris part au tournoi de 2016 et ne tient pour rien au monde à rater le rendez-vous de l’été prochain.

Agé de 26 ans, Milik signe avec l’OM dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, mais avec une option d’achat à la clé. Celle-ci s’élève à 8M€, plus 4M€ de bonus potentiels en relation avec ses performances. Cela s’apparente à une excellente opération financière pour les responsables marseillais.

Du côté du Vélodrome, le Polonais devrait très vite hériter du statut de titulaire si sa forme athlétique donne satisfaction. Dario Benedetto et Valère Germain, les autres attaquants de pointe de cette équipe phocéenne, ont perdu tout crédit auprès de leur coach en alignant les prestations erratiques depuis l’entame de l’exercice.

Le deuxième polonais de l’OM

Milik a une lourde pression sur ses épaules, puisqu’il débarque avec l’étiquette de sauveur. L’OM traverse une profonde crise en ce moment, matérialisée par trois défaites lors des cinq dernières rencontres de championnat (4 points pris seulement sur 15). André Villas-Boas, le coach, croise les doigts pour que cette acquisition redonne un nouveau souffle aux siens.

A noter que Milik n’est que le deuxième polonais à défendre les couleurs de l’OM. Avant lui, seul Piotr Świerczewski avait connu cet honneur entre 2001 et 2003. Milik est qualifié pour le match face à Monaco samedi soir.