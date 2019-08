Officiel - Mercato : le LOSC recrute Victor Osimhen (Charleroi) pour cinq ans

Le club nordiste a annoncé ce jeudi la signature de l'attaquant nigérian de 20 ans, qui s'est engagé jusqu'en 2024. Le transfert est estimé à 12 M€.

En quête d'un renfort offensif avec les départs annoncés de Nicolas Pépé et Rafael Leao, respectivement à et l' , le LOSC a annoncé ce jeudi l'arrivée de Victor Osimhen en provenance de Charleroi. L'attaquant nigérian s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le club nordiste.

Le montant de l'opération est estimé à 12 millions d'euros, avec un % à la revente en faveur du club belge. Osimhen vient de disputer la avec le , où il a terminé troisième de la compétition en Égypte.

Sur le site officiel de , le jeune buteur de 20 ans a indiqué sa satisfaction de rejoindre le club de L1, avec la perspective de jouer la . "Le LOSC est un très bon club qui mène un projet de qualité et comporte des joueurs de grande classe, encore plus ces dernières années.

"Je pense que ce projet me convient parfaitement"

"De grands joueurs nigérians ont également joué ici. J’aimerais m’inscrire dans leur lignée et suivre leurs pas. Je suis donc très heureux d’être là et de rejoindre ce grand club qu’est le LOSC. Je suis encore jeune, j’apprends et je pense que ce projet me convient parfaitement pour continuer de progresser."

La saison dernière, en 36 rencontres toutes compétitions confondues, il a inscrit 20 buts et délivré quatre passes décisives en faveur de Charleroi.