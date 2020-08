OFFICIEL - Martin Odegaard retourne au Real Madrid

Après un prêt d’une saison à la Real Sociedad, Martin Odegaard va réintégrer l’effectif du Real Madrid pour la saison prochaine.

Ce n’était plus un secret pour personne mais il manquait l’annonce officielle. Non, Martin Odegaard ne fera pas une saison de plus à la . Prêté la saison dernière au Pays Basque, le Norvégien avait cassé la baraque (7 buts et 9 passes). Un bilan qui a eu le mérite de changer l’avis de la direction du , auquel appartient Odegaard.

Dans un communiqué, les deux clubs ont annoncé le retour du jeune prodige (20 ans) dans la capitale espagnole.

«Il est difficile d'aller aussi loin en si peu de temps, mais Martin Odegaard y est parvenu. Le gaucher nous quitte pour retourner au Real Madrid, mais nous n'oublierons jamais tout ce qu'il nous a fait vivre au cours de cette saison inoubliable», explique notamment la Real Sociedad.

Y compromiso. Ha sido un año inolvidable. Tusen takk, Martintxo 🇳🇴#AurreraReala

Reste désormais à l’international norvégien de se faire une place dans l’effectif de Zinedine Zidane. Mais la décision de le faire revenir est déjà une belle avancée dans sa carrière.