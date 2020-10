OFFICIEL - Manchester United recrute Alex Telles

Manchester United a obtenu les services du défenseur brésilien de Porto, Alex Telles.

Cinq heures avant la fermeture du mercato, s’est offert un renfort en défense. Les Red Devils sont allés chercher Alex Telles au . Montant du deal : 15M€, plus 2M€ de bonus. Il a signé un contrat de quatre ans, plus une autre en option.

Telles est un international brésilienne et il possède aussi un bon vécu du football européen vu qu’il a participé à la Ligue des Champions pendant de nombreuses années. Au cours des cinq dernières saisons avec le FC Porto, il a marqué 26 buts et délivré plus de 50 passes décisives. Il a remporté des titres de champion au , ainsi qu'en où il a joué pour .

L'article continue ci-dessous

✍️ 𝗜𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹: Alex Telles is a Red! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

"Un immense honneur de jouer à MU"

Après avoir paraphé son contrat, le latéral droit a confié : «Rejoindre un club avec le prestige de Manchester United est un immense honneur. Vous devez travailler dur pour arriver à ce moment de votre carrière et maintenant je viens dans ce club, je peux vous promettre que je vais tout donner pour réussir ici. J'ai remporté de nombreux trophées au FC Porto et je veux continuer à United. Le manager a un plan et une direction clairs pour cette équipe et j'ai hâte d'enfiler le célèbre maillot. »

Plus d'équipes

Ole Gunnar Solskjaer, le manager des Diables Rouges, s’est aussi réjoui de cette acquisition. A fortiori après le couac de la veille face à en championnat. "C'est un joueur que nous suivons depuis un certain temps et ses performances ces dernières années sont exactement ce que nous recherchons. C’est un combattant et un gagnant et il ajoutera une réelle détermination et concurrence à l'équipe. Alex a les qualités, à la fois en tant que joueur et en tant que personne, que nous voulons ici à Manchester United."