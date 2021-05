OFFICIEL - Maignan signe à l’AC Milan

Le portier international français, Mike Maignan, vient de parapher son contrat avec l’AC Milan.

Comme c’était pressenti depuis quelques jours, Mike Maignan quitte le LOSC pour l’AC Milan. Le portier international tricolore rejoint donc le vice-champion d’Italie contre un montant de 15 millions d’euros. La durée d’engagement avec les Rossonerri est de trois ans.

Du côté de San Siro, l’ancien parisien remplace Gianluigi Donnarumma, dont le contrat est arrivé à expiration. Une lourde responsabilité, mais qui ne devrait pas intimider celui qui a été l’un des artisans du sacre national des Dogues. Maignan a accumulé plus de 20 clean sheets lors de la dernière campagne de Ligue 1.

L'article continue ci-dessous

« C’était le moment de faire un changement »

Maignan a déjà pu découvrir son nouveau monde, prendre la pose avec les dirigeants historiques de l’AC Milan et aussi étrenner son maillot, floqué de numéro 18.

Après ce détour par la Lombardie, Maignan va maintenant se concentrer sur ses devoirs envers l’équipe de France. Il fait partie des 26 joueurs tricolores retenus pour l’Euro 2020.

Ce jeudi, Maignan était d’ailleurs en conférence de presse à Clairefontaine et a expliqué les raisons de son choix : « J’ai parlé Paolo et Frederico. Ils m’ont expliqué le projet et j’ai bien aimé leur discours. J’ai pris une décision avec mes proches. C’est beaucoup plus simple que ça soit fait maintenant. C’est bien de se préparer avec la tête vide et être concentré sur l’équipe de France. Je pense qu’en France j’ai grandi et j’ai beaucoup appris à Lille, j’ai connu beaucoup d’émotions et pour moi c’était le moment de faire un changement ».