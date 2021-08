OFFICIEL - Louis van Gaal nouveau sélectionneur des Pays-Bas

Louis van Gaal a officiellement été nommé sélectionneur des Pays-Bas pour la troisième fois de sa carrière et succède ainsi à Frank de Boer.

Louis van Gaal a officiellement été nommé sélectionneur des Pays-Bas pour la troisième fois de sa carrière. Le poste avait été laissé vacant depuis le départ de Frank de Boer en juin dernier, après l'élimination précoce des Néerlandais à l'Euro 2020. Très critique à l'égard de la sélection, Louis van Gaal effectue son grand retour.

Ce mercredi, la KNVB s'est chargée de l'annonce. "Louis van Gaal a été officiellement nommé nouveau sélectionneur national. Avec son - également nouveau - staff technique, composé de Danny Blind (assistant), Henk Fraser (assistant) et Frans Hoek (entraîneur des gardiens), il commencera immédiatement à travailler pour l'équipe nationale néerlandaise. Le quatuor a conclu une collaboration avec la KNVB jusqu'à la Coupe du monde en 2022, comprise", peut-on lire sur le communiqué officiel.

"Le football néerlandais m'a toujours tenu à cœur"

Le principal intéressé, notamment passé par le banc de Manchester United, s'est pour sa part félicité d'avoir été choisi pour apporter une nouvelle dynamique. "Le football néerlandais m'a toujours tenu à cœur et le sélectionneur est à mon avis un poste clé pour l'avancement de notre football", a d'abord confié le technicien.

"Je considère que c'est un honneur d'entraîner l'équipe nationale néerlandaise. Il reste peu de temps pour les prochains matches de qualification, qui sont immédiatement cruciaux pour la participation à la Coupe du monde. L'accent est donc immédiatement mis à 100% sur les joueurs et l'approche. Après tout, j'ai été nommé pour cela. C'est bon d'être de retour à Zeist. J'ai déjà parlé à un certain nombre de joueurs et le staff technique a été mis en place avec le KNVB. Je suis très impatient de faire le travail ensemble", a ensuite ajouté Louis van Gaal, désormais âgé de 69 ans. Disposant d'une génération dorée, il aura pour mission de la hisser au niveau des meilleurs.