OFFICIEL - Liverpool prolonge son capitaine jusqu'en 2025

Arrivé à Liverpool en 2011 et devenu capitaine des Reds ces dernières saisons, Jordan Henderson a officiellement prolongé jusqu'en 2025 ce mardi.

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a mis fin aux spéculations sur son avenir en signant un nouveau contrat de quatre ans. Le milieu de terrain devient le dernier membre de l'équipe de Jurgen Klopp à s'engager à long terme avec les Reds, suivant les traces de ses coéquipiers Virgil van Dijk, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Fabinho et Andy Robertson. Henderson est arrivé à Anfield en 2011 en provenance de Sunderland, et est désormais lié au club anglais jusqu'en 2025.

Le contrat actuel d'Henderson devait expirer à la fin de la saison prochaine, et les premières discussions sur une prolongation n'avaient pas abouti, l'international anglais n'étant pas convaincu par les conditions proposées. L'Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain et même Arsenal ont un temps été annoncés comme intéressés.

"Je veux être ici aussi longtemps que possible"

Selon les informations de Goal, Liverpool a toujours espéré qu'une solution serait trouvée, et les négociations se sont accélérées après la trêve estivale. Malgré son âge, Jordan Henderson est toujours considéré comme un élément essentiel de l'équipe entraînée par Jürgen Klopp, son influence dépassant le cadre du rectangle vert.

S'exprimant sur le site Internet du club après avoir signé son nouveau contrat, Henderson a fait étalage de sa satisfaction. "Je suis évidemment très honoré et fier de poursuivre le voyage que j'ai déjà effectué ici. C'est incroyable de pouvoir enfin le faire et de se concentrer sur l'avenir et ce que l'avenir nous réserve. Je suis bien sûr dans un endroit différent, en tant que joueur et en tant que personne, de celui où je suis arrivé. J'ai beaucoup appris et grandi depuis que je suis ici", a confié le capitaine des Reds.

"J'en ai aimé chaque minute, même lorsque je repense aux moments difficiles, j'ai toujours apprécié de faire partie de ce club de football. Plus longtemps je peux le faire, mieux c'est pour moi. Je veux être ici aussi longtemps que possible, je l'ai toujours dit. Continuer ce voyage est incroyable pour moi et ma famille, et j'espère que les fans et le club ressentent la même chose", a ensuite ajouté celui qui est donc lié au club jusqu'en 2025. Désormais, reste à savoir si des renforts arriveront en ce 31 août...!