Officiel : Liverpool finalise un recrutement français

Le club anglais de Liverpool a officialisé l’arrivée du jeune défenseur français Jérémie Jacké, en provenance de Rennes, dans le cadre d’un contrat à long terme, une fois les formalités du transfert finalisées.

Formé au centre de Rennes, il a disputé 33 matchs avec l’équipe première, dont 21 lors de l’exercice 2025-2026, avant de voir sa saison écourtée en février en raison d’une blessure à l’épaule.

Le défenseur de 20 ans a par ailleurs peaufiné son expérience en prêt à Clermont, où il a disputé 24 matchs, tout en honorant des sélections avec l’équipe de France U21.

Le joueur a exprimé sa joie de rejoindre Liverpool, déclarant sur le site officiel du club : « Je me sens très bien, mes premières impressions sont excellentes et je suis très heureux d’être ici. »

Il a ajouté : « Quand j’ai vu les installations et les infrastructures, j’ai senti que c’était l’endroit qu’il me fallait. Je me sens à l’aise ici et je suis très impatient de commencer cette aventure. »

Il a conclu : « Rejoindre Liverpool est un immense rêve pour moi. C’est un grand club, et y jouer a toujours été un rêve que je cherchais à réaliser. »

Le numéro qu’il portera avec l’équipe première sera communiqué ultérieurement.

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