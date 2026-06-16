Le Real Madrid a officialisé ce mardi la prolongation d’un an du contrat d’Antonio Rüdiger.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club merengue annonce : « Le Real Madrid et Antonio Rüdiger sont parvenus à un accord pour prolonger le contrat du joueur, qui restera au Real Madrid jusqu’au 30 juin 2027. »

Le précédent contrat du défenseur central expirait initialement le 30 juin prochain.

Par ailleurs, plusieurs rapports indiquent que le club a déjà trouvé un accord avec Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool, pour un transfert gratuit cet été, et qu’il cherche encore à recruter un autre arrière central durant ce mercato.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, c’est José Mourinho, l’entraîneur du Real, qui a poussé pour cette prolongation du défenseur allemand.