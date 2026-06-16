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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Officiel : le Real Madrid prolonge son étoile jusqu’en 2027

Real Madrid
Antonio Rüdiger
J. Mourinho
LaLiga
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Avec l'accord de Mourinho

Le Real Madrid a officialisé ce mardi la prolongation d’un an du contrat d’Antonio Rüdiger.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club merengue annonce : « Le Real Madrid et Antonio Rüdiger sont parvenus à un accord pour prolonger le contrat du joueur, qui restera au Real Madrid jusqu’au 30 juin 2027. »

Le précédent contrat du défenseur central expirait initialement le 30 juin prochain.

Par ailleurs, plusieurs rapports indiquent que le club a déjà trouvé un accord avec Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool, pour un transfert gratuit cet été, et qu’il cherche encore à recruter un autre arrière central durant ce mercato.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, c’est José Mourinho, l’entraîneur du Real, qui a poussé pour cette prolongation du défenseur allemand.

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