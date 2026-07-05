Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-POR-LIGA-ESTORIL-BENFICAAFP
Hussein Hamdy

Traduit par

Officiel : le Real Madrid annonce un nouveau transfert

Real Madrid
Inter
D. Dumfries
LaLiga
Ligue des Champions
Espagne
Italie
Pays-Bas

Un soutien crucial

Le Real Madrid a officialisé ce dimanche l’arrivée d’un nouveau joueur lors du mercato estival en cours.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club merengue a annoncé : « Un accord a été conclu avec l’Inter Milan pour le transfert du joueur Denzel Dumfries au Real Madrid. »

Le communiqué précise que le défenseur néerlandais est lié au club jusqu’au 30 juin 2030.

Le Néerlandais arrive pour pallier le départ du capitaine Dani Carvajal, mais il devra faire face à la concurrence de Trent Alexander-Arnold.

Selon plusieurs sources, c’est José Mourinho, le nouvel entraîneur du Real Madrid, qui a validé cette recrue estivale.

Selon ces mêmes sources, le Real Madrid aurait versé à l’Inter Milan 20 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire, pour s’attacher les services du défenseur latéral néerlandais.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google