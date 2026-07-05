Officiel : le Real Madrid annonce un nouveau transfert

Le Real Madrid a officialisé ce dimanche l’arrivée d’un nouveau joueur lors du mercato estival en cours.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club merengue a annoncé : « Un accord a été conclu avec l’Inter Milan pour le transfert du joueur Denzel Dumfries au Real Madrid. »

Le communiqué précise que le défenseur néerlandais est lié au club jusqu’au 30 juin 2030.

Le Néerlandais arrive pour pallier le départ du capitaine Dani Carvajal, mais il devra faire face à la concurrence de Trent Alexander-Arnold.

Selon plusieurs sources, c’est José Mourinho, le nouvel entraîneur du Real Madrid, qui a validé cette recrue estivale.

Selon ces mêmes sources, le Real Madrid aurait versé à l’Inter Milan 20 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire, pour s’attacher les services du défenseur latéral néerlandais.



