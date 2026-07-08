Officiel : le Real Madrid annonce le départ d'un de ses joueurs

Le Real Madrid a officialisé le transfert de Fran García au Real Betis, dans le cadre d’un contrat courant jusqu’au 30 juin 2030.

Dans un communiqué publié ce mercredi sur son site officiel, le club madrilène a déclaré : « Le Real Madrid et le Real Betis sont parvenus à un accord concernant le transfert de Fran García ».

Le club a ajouté : « Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection pour ce joueur, qui a toujours défendu les couleurs du club avec dévouement et s’est montré exemplaire tant sur le plan comportemental que professionnel. »

Formé au club depuis 2013, année de son arrivée à 14 ans, il a fait ses débuts avec l’équipe première en 2023 et a disputé 110 matchs au cours des trois dernières saisons.

Selon le journal espagnol Marca, l’opération prévoit que le Real Betis récupère 50 % des droits économiques du joueur, pour un montant d’environ 4 millions d’euros, tandis que le Real Madrid conserve 50 % de la valeur d’un éventuel transfert futur.

Le recrutement de Fran García répond à une priorité du Betis, qui souhaite renforcer le poste d’arrière gauche avant une saison marquée par la participation à la Ligue des champions.

Les dirigeants andalous ont profité de la situation contractuelle du joueur, dont le bail avec le Real Madrid expirait dans un an, et de la concurrence accrue sur le flanc gauche madrilène après l’arrivée de Marc Cucurella, venu s’ajouter à Fran García et Ferland Mendy.

Le joueur est arrivé ce matin à Séville et devient la deuxième recrue estivale du Betis après le milieu de terrain uruguayen Facundo Bernal.

Il doit désormais rejoindre directement le stage de préparation de l’équipe en Allemagne, afin d’être prêt pour le coup d’envoi de la nouvelle saison.